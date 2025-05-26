(Kamalı Haber) - CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ait cep telefonunu çalan zanlılar Fuat Özkurt ile Deniz Özkılıç tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar mahke meye çıkarıldı. Polis memuru Mustafa Göztaşı mahkemeye olguları aktardı. Polis, 24.05.2025 tarihinde saat 20.40’da Gönyeli’de bir restoranda Tufan Erhürman’a ait cep telefonunun çalındığını belirtti. Polis , kamera kayıtlarının incelendiğini ve cep telefonunu zanlıların çaldığının tespit edildiğini kaydetti.

İki zanlının tutuklandığını, cep telefonunun arandığını söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme söz alan zanlılar cep telefonunu bulduklarını, bir süre birisinin araması için beklediklerini ancak ekranının kırık olduğunu beyan etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.