(Kamalı Haber)- Gönyeli'de meydana gelen “Polisi darp, görevinden men” , “Mülke tecavüz” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Roland Rackaukas yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının, 14.06.2025 tarihinde saat 22.40’da Gönyeli’de N.B.’nin kalmakta olduğu dairenin kapısını elleri ile yumruklayarak, uygunsuz tavır harekette bulunduğunu, N.B.’nin kapıyı aralamasına müteakip kapıyı ittirip, eve içerisine zorla girerek mülke tecavüz ettikten sonra, ikametgah içerisinde 3 adet kahve fincanı ve bir adet bardağı kırmak suretiyle toplam 250 TL’lik kasti hasara uğrattığını belirtti. Polis, şikayet üzerine olay yerine giden Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli 2 personel tarafından zanlıyı suçüstü hali gereği tutuklamaya çalıştıkları esnada, zanlının sol kolu ile görevli polisin ağzına vurarak dilinin yırtılmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlının makul güç kullanılarak tutuklandığını, yapılan sorgusunda ve yapılan alkol testinde %239 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının KKTC’ne GKRY’den 03.06.2025 tarihinde geldiğini ve turist olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının evinde mahkeme emri gereği yapılan aramada 0.5 miligram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin temin edilerek, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının Litvanya vatandaşı olup ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadet değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.