(Kamalı Haber)- Misafir olarak bulunduğu evde 17 adet havai fişek patlattığı gerekçesiyle tutuklanan Berk Özdenefe bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Emre Koyun mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli’de Taç Sokak üzerinde bir evde misafir olarak bulunan zanlının, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 17 havai fişeği ateşlemek suretiyle patlattığını söyledi. Polis memuru, şikjayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının Çatalköy'deki evinde ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) menşeli 40 adet canlı av tüfeği fişeği bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlın ifadesinde ateşlediği şeyleri meşale sandığını, patlayınca havai fişek olduğunu anladığını söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturma kapsamında bir ifade alındığını, fişekleri nereden temin ettiğinin araştırıldığını belirtti.

Polis memuru, soruşturma kapsamında zanlının 3gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.