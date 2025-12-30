(Kamalı Haber) – Gönyeli’de kapısı penceresi açık vaziyette terkedilmiş bir evde tespit edilen ve ülkede ikamet izinsiz kaldığı ortaya çıkan Ngozi Daniel Nwaigwe yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Azra Mutlu, zanlının 27 Aralık 2025 tarihinde saat 02:30 raddelerinde Gönyeli’de Ulus sokak üzerinde terkedilmiş ve kapısı penceresi açık vaziyette bulunan ev içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde binanın üst katında yatak odası içerisinde uyur vaziyette tespit edilen zanlı Ngozi Daniel Nwaıgwe’nin pasaportundan yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 1489 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.