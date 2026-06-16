Gönyeli Fazıl Plümer Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, yarın açılacak.
Akpınar: “Türkçe bilmeyen çocuklar için hazırlık ve destek sınıfları oluşturulmalı”
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Gönyeli - Alayköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun katılımıyla 10.00’da yapılacak açılışın ardından sergi, perşembe ve cuma günleri 09.00 - 12.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan çalışmaların yer alacağı sergiye tüm halkın davet edildi.