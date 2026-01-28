“Gönyeli–Alayköy Belediyesi geleceğin teknolojisi için güçlü adım atıyor”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, dünyada hızla yayılan ve binlerce çocuğu teknoloji, spor ve takım ruhuyla buluşturan Drone Futbolu’nun, belediye tarafından atılan adımlarla Kıbrıs’ta ilk kez çocuklarla buluştuğunu açıkladı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, Kıbrıs Robofest kapsamında düzenlenecek uluslararası Enjoy AI Drone Cup organizasyonunun adaya taşınmasından duyulan mutluluğu dile getirerek, bu projeyi yalnızca bir etkinlik olarak değil; çocukların düşünme, üretme ve birlikte başarma kültürünü güçlendiren bir öğrenme süreci olarak gördüklerini ifade etti.

Masterkids organizasyonuyla yürütülen sürece de değinen Amcaoğlu; belediye tarafından bölge okullarına drone futbolu ekipmanları ve takım çalışma alanlarının kazandırıldığını, öğretmenler ve öğrenciler için uygulamalı eğitimlerin başlatıldığını belirtti.

Eğitimlerin ardından şenlik havasında geçecek turnuvalarla çocukların öğrendiklerini sahaya taşıyacağını kaydeden Amcaoğlu, “Bu kapsamda belediyenin sponsorluğunda; Gönyeli İlkokulu (5 takım), Alayköy İlkokulu (5 takım) Dr. Suat Günsel İlkokulu (5 takım) ve Gönyeli SAM (3 takım) olmak üzere toplam 18 takım Drone Futbolu müsabakalarında yer alacak.” ifadelerine yer verdi.

Drone Futbolu’nun çocuklara yalnızca teknolojiyle tanışma imkânı sunmadığını vurgulayan Amcaoğlu; problem çözme, el–göz koordinasyonu, stratejik düşünme, takım çalışması ve özgüven gibi önemli becerilerin gelişimine de katkı sağladığını ifade etti.

Amcaoğlu, çocukların erken yaşta teknolojiyle doğru şekilde buluşmasını çok önemsediklerini söyledi.

Gönyeli–Alayköy Belediyesi olarak çocukların hayal kurabildiği, üretebildiği ve kendine güvenle yol alabildiği alanlar açmaya devam ettiklerini belirten Amcaoğlu, bu anlayışla Kıbrıs Robofest çatısı altında teknolojiyle büyüyen bir neslin temellerinin hep birlikte atıldığını kaydetti.