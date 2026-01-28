KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 15 kg ile Beyarmudu ve Kozanköy’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı (metrekareye/kg olarak) şöyle:

“Beyarmudu, Kozanköy 15, Zafer Burnu 13, Kalkanlı, Lapta 12, Salamis, Dipkarpaz 11, Enierenköy 10, Çayönü, Akdoğan 9, Sandallar, Sipahi 8, Kaleburnu, Çayırova, Dörtyol 7, Ercan, Çamlıbel, Mağusa, Mehmetçik, Gönyeli 6, Selvilitepe, Alevkayası, Ziyamet, Zümrütköy, Değirmenlik, Türkeli, Bostancı 5”

Diğer yörelerde ise 0.5 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.