GÖNYELİ ALAYKÖY’DE MUHTEŞEM DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ ŞENLİĞİ

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin, her yıl 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel düzenlediği Çocuk Şenliği bu yıl yine dopdolu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gönyeli Belediyesi Eski Hizmet Binası’ndan başlayacak kortej yürüyüşü Yalçın Park’a kadar sürecek. Ardından ise Gönyeli Yalçın Park’ta çocuklar birbirinden güzel gösterilerini ailelere ve katılımcılara sunacak. Muhteşem gösterilerin yanı sıra çocukların gönüllerince eğleneceği birçok farklı aktivite de yine Gönyeli Yalçın Park’ta olacak.

30 Mayıs Günü gerçekleşecek kortej ile başlayacak Çocuk Şenliği’nde, 31 Mayıs Günü ise Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin Damla Sokak’ta yapımı tamamlanan parkı çocuklar için hizmete açmasıyla devam edecek.

1 Haziran Cumartesi günü ise Gönyeli Alayköy Belediye Bulvarı’nda Uçurtma Şenliği ve Yenikent Alışveriş Şöleni düzenlenecek. Yine aynı günün akşamında birbirinden özel konserler ve etkinlikler çocuklarla buluşacak.

2 Haziran Pazar Günü ise Alayköy’de Çocuk Şenliği düzenlenecek. Böylelikle Gönyeli Alayköy’de çocuklar Dünya Çocuk Günü’nü muhteşem etkinliklerle kutlamış olacak.

📅 30 Mayıs 2024, Perşembe – Çocuk Şenliği

📍 Yer: Yalçın Park

18:00 Gönyeli Eski Belediye Hizmet Binasında toplanma.

18:30 Yalçın Park’a kortej yürüyüşü.

19:00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

19:10 Belediye Başkanımızın açılış konuşması.

19:30 Okulların gösterileri.

(Katılımcılar: Alternative Nature Time, Maya Kids, Neşe Yuvam, Gönyell Fazil Plümer Anaokulu, Gönyell ilkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet ilkokulu Lefkosa, Alayköy ilkokulu, Elita Özel Egitim Merkezi, Gönyell SAM, Mavi Elma, Armel Özel Egitim Merkezi)

20:45 Plaket takdimi.

📅 31 Mayıs 2024, Cuma – Damla Sokak Park Açılışı

📍 Yer: Damla Sokak

18:30 Açılış konuşmaları.

18:45 Parkta çocuklara yönelik palyaçolar tarafından oyunlar.

18:45 Gönyeli Sam Basketball Aktivite Gösterisi

📅 1 Haziran 2024, Cumartesi – Uçurtma Şenliği ve Yenikent Esnaf Şöleni

📍 Yer: Yenikent Belediye Bulvarı

Gün boyu Radyo Juke canlı yayınları

Dj Coşkuner

Dj Altuğ Dülger

Sunucu Eda Kandulu

Sunucu Altekin Erginel

10:00 Yenikent Alışveriş Şöleni başlangıcı.

13.00 Gönyeli SAM’da satranç turnuvası.

14:00 Yol kapama ve klasik otomobillerin sergisi.

15:00 Bisiklet eğitici eğlence parkuru.

16:00 Uçurtma şenliği.

17:00 Retro çalgıcıları.

18:30 Dans/Jimlastik gösterileri.( Erbulut Jimnastik, Nicosia Dans House, AESpect, Led Dans Show)

20:30 Kolpa konseri.

📅 2 Haziran 2024, Pazar – Alayköy Spor Kulübü Etkinlikleri

📍 Yer: Alayköy Spor Kulübü

17:00 Uçurtma atölyesi ve bisiklet eğitici eğlence parkuru.

17.00 Leman Cankat’la çamur oynuyoruz.

17.30 İde ile Temizlik günü kukla gosterisi

18:00 Babu & Fiyu Agrobasi ve Jonglör gösterisi

18:30 Retro çalgıcıları.