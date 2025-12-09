"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız"
Gönyeli Alayköy Belediyesi, bölgede etkili sağanak ve taşkın riskinin devam ettiğine işaret ederek, vatandaşların acil durumlarda arayabileceği telefon numaralarını açıkladı.
Belediye'den yapılan yazılı açıklamada acil iletişim numaralı şöyle aktarıldı: "Gönyeli - 0533 852 80 73, Alayköy - 0548 832 38 07, Yılmazköy - 0533 862 96 21, Zabıta - 0533 820 34 48”.
Meteoroloji Dairesi'nin yarın saat 17.00'ye kadar sürmesi beklenen şiddetli yağış uyarısına dikkat çeken Belediye, “Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Dere yatakları ve su biriken bölgelerden uzak durunuz.” ifadelerini kullandı.
(MK/ÖZ)