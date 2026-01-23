Ay, Satürn ve Neptün’ün nadir görülen üçlü kavuşumu bu akşam gökyüzünde izlenebilecek. Gün batımından kısa süre sonra oluşacak dizilim, “gülümseyen yüz” görünümüyle dikkat çekecek.

Nadir bir gök olayı 23 Ocak akşamı yani bu akşam gözlemcileri bekliyor.

Ay, gün batımından sonra Satürn ve Neptün’ün altından yumuşak bir yay çizerek geçecek. Bu üçlü dizilim, Dünya’dan bakıldığında doğal bir “gülümseyen yüz” görünümü oluşturacak.

Bu tür hizalanmalar, Güneş Sistemi’ndeki üç cismin aynı anda yakın görünmesi açısından ender rastlanan bir fırsat sunuyor.

EN İYİ GÖZLEM ZAMANLARI VE KOŞULLAR

Üçlü kavuşum, gökcisimlerinin uzayda gerçekte birbirine yakın olmasından değil, Dünya’dan bakıldığında aynı bölgede görünmesinden kaynaklanıyor.

Uzmanlara göre en iyi gözlem aralığı, gün batımından 30–90 dakika sonrası. Bu sürede üçlü, batı ufkuna doğru alçalacağı için acele etmek gerekiyor.

Ay ve Satürn alacakaranlıkta çıplak gözle kolayca seçilebilecek. Ancak Neptün oldukça sönük olduğundan, dürbün ya da küçük bir teleskop kullanmak gözlemi belirgin şekilde kolaylaştıracak.

DÜNYA'NIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDEN GÖRÜLEBİLECEK

Üçlü kavuşum, dünyanın geniş bir kesiminden izlenebilecek. Kuzey Yarımküre’de ABD, Kanada, Avrupa ve Asya’da, Güney Yarımküre’de ise Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde gün batımından kısa süre sonra gökyüzünde yakalanabilecek.