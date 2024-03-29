Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kontrolünde yarın Göçmenköy bölgesindeki Rauf Denktaş Caddesi’nde yolda yama çalışması yapılacağı bildirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek çalışmalar dolayısıyla caddedeki trafik akışı paralel yollardan sağlanacak.

Yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.