Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına, Millî Savunma Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı askerî okullara öğrenci alınacak.

GKK’dan yapılan duyuruya göre başvuru kılavuzuna, mucahit.gov.ct.tr adresinden ulaşılabilir.

20 Mayıs'ta başlayan başvurular 27 Haziran Cuma gününe kadar, mesai günlerinde 08.30-16.00 saatleri arasında yapılabilir. Geleceğin komutanı olmak isteyen 2025 YKS sınavına başvuran genç kadın ve erkeklerin, başvurularını dolduracakları başvuru belgeleri ile GKK Personel Şube Müdürlüğü’ne (Boğazköy/Girnebaşvuru ) elden yapması gerekiyor.

Konuyla ilgili ilave bilgi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 0392 234 6303 (dâhili 2142, 2121) numaralı telefonundan ve mucahit.gov.ct.tr adresinden alınabilir.