Girne’de, 4 Ekim sabahı 09.30’da KKTC’de turist olarak bulunan Terrence Harold Wilkins (E-80) otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, Wilkins’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

-Gazimağusa’da aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da 5 Ekim saat 14.00 sıralarında Şengül Akburç (K-51), kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Girne’de yaşamını yitiren şahsın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Girne’de bu sabah 04.00 sıralarında Gülseren Ataker, (K-62) kaldığı evde ölü bulundu.

Polis, bahse konu şahsın doktor muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmadığını bildirdi.

Ataker’in ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.