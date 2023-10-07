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Girne’de, 4 Ekim sabahı 09.30’da KKTC’de turist olarak bulunan Terrence Harold Wilkins (E-80) otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, Wilkins’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

 

-Gazimağusa’da aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi

 

Gazimağusa’da 5 Ekim saat 14.00 sıralarında Şengül Akburç (K-51), kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

 

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

 

-Girne’de yaşamını yitiren şahsın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

 

Girne’de bu sabah 04.00 sıralarında Gülseren Ataker, (K-62) kaldığı evde ölü bulundu.

 

Polis, bahse konu şahsın doktor muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmadığını bildirdi.

 

Ataker’in ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.