Kamalı Haber

ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL ETTİ

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Hindistan vatandaşı Nishanbir Singh Sandhu Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

POLİS OLGULARI AKTARDI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Enis Sabit olguları aktardı. Polis, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00 Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, ülkesine dönmek istediğini söyleyen zanlının yapılan soruşturmasında, 2026 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa'da tespit edilemeyen bir yerden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC topraklarına gizlice girdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, yapılan muhaceret sorgulamasında adaya herhangi bir giriş çıkışının olmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının tahkikata etki edeceği kısmının tamamlanmış olup adada herhangi bir statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 17 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.