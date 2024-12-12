Girne’de duvar üzerine bırakılan şüpheli çantaya bomba imha ekipleri tarafından müdahale edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, çantada muhtelif kıyafet ve kişisel eşyaların olduğunun saptandığı kaydedildi.

Açıklamada, Saat 18.00 sıralarında, Salih Miroğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir restoranın batı kısmında duvar üzerine bırakılan şüpheli bir çantanın olduğunun polise bildirilmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alındığı, ardından, bomba imha ekipleri tarafından çantaya müdahale edildiği belirtildi.

Olaya ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.