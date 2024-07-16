Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen “kasti hasar, korkutmak amacıyla bıçak taşımak, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından tutuklanan Aleksandr Sharshov bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İsmet Yeşildal, mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.07.2024 tarihinde saat 03.45 raddelerinde Girne' de sakin Aleksandr Sharshov’un

323 promil alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette Gine’de Șht. Erdal Akça Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir pansiyon otel içerisine girerek yüksek sesle anlamsız bir şekilde bağırıp çağırarak elinde kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 9 cm, toplam uzunluğu 19 cm olan meyve bıçağını korkutmak amacı ile resepsiyon bölümünde gelişi güzel sağa sola salladıktan sonra 2. katta bulunan 203 numaralı oda kapısına ve 4. katta teras bölümünde bulunan tahtandan mamul masaya kasten ve kanunsuz olarak ayakları ile vurup kırıp 17 bin TL’lik hasara uğrattığını söyledi.

Polis memuru, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 14 Temmuz’da tespit edilerek, tutuklandığını, meyve bıçağının emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının 14 Temmuz’da Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak soruşturma maksatlı aleyhinde 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini, bu süre içerisinde olay yerine ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve tanık ifadeleri temin edildiğini kaydetti. Polis memuru, yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının 12.07.2023 tarihinde adaya giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, Rus uyruklu zanlının adada bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise pişman olduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.