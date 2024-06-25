Girne Belediyesi tarafından düzenlenen sanat atölyesinde üretilen eserlerden oluşturulan sergi, ziyarete açıldı.
Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde kurulan Sanat Atölyesi Öğrenci Sergisi’nin açılışına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da katıldı.
Açılış töreninde sanat atölyesi katılımcılarında, katılım sertifikası takdimi de yapıldı.
Sergi 28 Haziran’a kadar 10.00 ile 17.00 arasında ziyarete açık olacak.
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Atölye çalışmasında eğitimler sanat eğitmeni Şenol Özdevrim ve seramik eğitmeni Bedia Kale tarafından verildi.
Kaynak: rss