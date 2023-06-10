18.05.2022 tarihinde, Girne’de, C.A.U.(E-34) ve S.K.(E-32)’nin, Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği öğrenci ehliyeti sınav sonuç listesinde ismi olmadığı ve sınava girmediği halde, S.K. adına sahte forum düzenlemiş ve ilgili daireye ait tahsilat makbuzunun arkasına, görevli müfettişin imzasını sahteleyerek “GEÇTİ” yazıp mühürlemek suretiyle sahte evrağı tedavüle sürdükten sonra, S.K. adına sahtekarlıkla öğrenci sürücü belgesi temin ettikleri tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.