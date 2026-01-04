Girne’de bir barda meydana gelen sarhoşluk, rahatsızlık ve görevli polisin darp edilmesi olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 00.15'de Girne’de faaliyet gösteren bir barda müşteri olarak bulunan 27 yaşındaki E.K., 134 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş haldeyken yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, E.K.’nin olay yerine gelen görevli polisi kolundan tutup çekmek suretiyle darp ederek görevinden men ettiği tespit edildi. Zanlı tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.