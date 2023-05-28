Polisin verdiği bilgiye göre, Gözükara her iki ayak topuğunda kırık teşhisiyle ortopedi servisinde müşahede altın alındı.

-Otelde yangın

Girne'de faaliyet gösteren Grand Pasha isimli otelin dördüncü katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Merdivende bulunan karton kutu ve atıkların üzerine atılan muhtemelen sönmemiş sigara izmaritten çıkan ve maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Gazimağusa’da etrafa rahatsızlık veren kişi tutuklandı

Gazimağusa’da sarhoş olup etrafa rahatsızlık veren ve park halindeki bir aracı kasti hasara uğratan 44 yaşındaki kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün gece, İsmet İnönü Bulvarı DAÜ Çemberi yanında, H.K.(E-44), alkollü içki tesiri altında olduğu sırada sokakta bağırdı; kaldırım ve yol kenarında bulunan 3 çöp konteynerini devirdi, park halinde aracı plastik çöp konteyneri ile hasara uğrattı. H.K. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.