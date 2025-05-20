(Kamalı Haber) - Girne’de, umumi bir yer olan 20 Temmuz Kordonboyu caddesi üzerinde bulunan “Dallas” isimli büfe önünde alkollü bir şekilde olay çıkaran, kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran, bir polisin parmağını kırıp, bir başka polisin telefonuna zarar veren mühendis Adnan Tolon ve öğretmen eşi Rana Özlem Tolon tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kemal Dilek mahkemeye olguları aktardı. Polis, 19.05.2025 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Girne’de, umumi bir yer olan 20 Temmuz Kordonboyu caddesi üzerinde bulunan “Dallas” isimli büfe önünde Adnan Tolon ve eşi Rana Özlem Tolon’un alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulundukları bir sırada , konu büfeye hesabı ödemeleri ve yüksek sesle bağırmamaları hususunda kendilerini uyaran Girne Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memurları Mehmet Dağdelen , Zafer Yıldız, Berk Çakır ve Doğuş Alacan’a ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavr-ı harekette bulunduklarını söyledi. Polis, Rana Özlem Tolon’un görevli polislere hitaben yüksek sesle makul mazereti bulunmaksızın “siz kimsiniz be köpekler, o..çocukları, göreceksiniz be köpekler, bekleyin kimleri arayacağım” dediği sırada eşi Adnan Tolon’un ise yüksek sesle “siz benim karımı tutuklayamazsınız geri zekalılar. Allah belanızı versin, o..çocukları, şerefsizler, ne biçim bir şerefsizlik yaparsınız” diyerek bağırıp çağırarak, görevli polislerin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel bir şekilde vurup, darp ederek görev yapmalarını engellediklerini açıkladı. Polis memuru, zanlıların görevli polisler tarafından makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali geri tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların polis aracına yerleştirildikten sonra araç içerisinde görevli polislere saldırmaya devam ederek, Berk Çakır’ın kullanımında bulunan ve elinde tuttuğu “Samsung Galaxy S20 ultra” marka cep telefona vurarak kasti hasara uğratıldıktan Mehmet Dağdelen’in kravatını çekip yırttıklarını söyledi. Polis, aynı gün Dağdelen’in Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan muayenesi neticesinde sağ orta parmağının çatlak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmalarına ve her biri için 1 kefilin ve her TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.