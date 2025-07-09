2024 yılı Ekim ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan Ö.Ç. (E-36)’nin, 33 kişilik bir grubun Girne’de faaliyet gösteren bir hotelde konaklama ve transfer ücretleri karşılığında Türkiye’de faaliyet gösteren bir turizm şirketinden temin ettiği 11.335 Euro parayı çalıştığı işyerine teslim etmeyip, kendi borçlarını ödemek maksadıyla ilgili şirkete havale edilmesini sağlayıp çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşurmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.Soruşturma devam etmektedir.

07.07.2025 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde kalıpçı ustası olarak çalışan S.Ö.(E-30)’nün, şirkette çalışan işçilerin maaşlarını ödemesi için işvereni tarafından kendisine verilen 5.500 Stg parayı, maaşları ödemeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşurmada, bahse konu şahıs 09.07.2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.