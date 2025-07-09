08.07.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da Veyselliler Caddesi üzerinde, Ali DOĞAN (E-23) 124 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GN 433 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Yalın Sokağa giriş yaptığında, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bir ikametgaha ait bahçe duvarı ile çevre demirlerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Ali DOĞAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

09.07.2025 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Ata Berk TOPAL (E-21) 138 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RL 218 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun güney kısmında bulunan Toprak İstiklal Sokağa dönüşe geçen Kamil TÜRER (E-54) yönetimindeki CP 359 plakalı çift kabin aracın sol arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralan motosiklet sürücüsü Ata Berk TOPAL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisine mütakip, kendi isteği ile taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.