(Kamalı Haber)- Girne’de gerçekleştirilen “Gaymak Operasyonu” kapsamında yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan Umut Balcı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Tozi mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Kasım 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen “Gaymak Operasyonu” kapsamında zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının kaçmaya çalıştığını, polise direndiğini, telefonunu yere attığını, makul kuvvet kullanılarak tutuklandığın belirtti. Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde, toplam 420 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4.000 Stg, 570 Euro, 2.453 ABD Doları ve 7.500 TL cinsi nakit paralar ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının maddelerin nereden temin ettiğinin araştırıldığını belirterek, 6 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.