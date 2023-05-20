Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 06.30 sıralarında, Girne’de sakin Adnan İnanç (E-52) kaldığı iş yerinde ahşaptan mamul merdivenle yatağa çıkmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. İnanç Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda müşahede altına alındı.
Öte yandan, dün 19.00 sıralarında KKTC’de turist olarak bulunan Tacim Uzun (E-84), Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde ayağının takılmasıyla dengesini kaybederek düşüp başını kaldırıma çarptı.
Uzun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.