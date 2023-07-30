Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen araçtan sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Frank Pierre Greiner mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Kamalı olayla ilgili bulguları aktardı. Kamalı huzurda bulunan zanlı Frank Pierre Greiner’in 29 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.40 raddelerinde Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir Kuaför önünde kaldırım üzerinde, park halinde bulunan kapıları kapalı ancak kilitsiz ve camları açık olan Girne’de sakin N.Y’e aiti SE 762 plakalı aracın sağ sürücü koltuğu üzerinde bulunan adı edilene ait 500 TL değerindeki siyah renk U.S POLO ASSN marka çanta ve içerisinde muhafaza edilen toplam 500 ABD doları ile 90 TL banknot, bir adet konu şahsa ait TC kimlik kartı, TC sürüş ehliyeti ve 6.900 TL değerinde Apple marka kablosuz telefon kulaklığını sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının Girne'de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını ve çalınan eşyaların tasarrufunda bulunarak, emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü beyanda bulunarak suçunu itiraf ettiğini ancak beyanlarının teyit tekzip edilmesi gerektiğinden zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.