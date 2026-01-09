Girne’de alkollü şahıs H.C.U. (E-24), mülke tecavüz, polise saldırı ve uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’de bugün saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.C.U. 124 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyetteyken, Evliya Çelebi Sokak üzerinde eski kız arkadaşına ait ikametgâhın kapalı ancak kilitsiz durumdaki balkon sürme camını açarak içeriye girdi ve mülke tecavüz etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, H.C.U., olay yerine gelen ve kendisini tutuklamak isteyen görevli iki polis memuruna yumruk atarak polisleri darp edip görevlerinden men etti. H.C.U ayrıca polis memurlarına küfür edip bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Soruşturma çerçevesinde ikametgâh içerisinde yapılan aramada, H.C.U.ya ait olduğu tespit edilen yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.