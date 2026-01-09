Devlet asgari ücretlilere şubat ve mart aylarında iki taksitte altışar bin TL'den 12 bin TL katkı koyacak

Lefkoşa, 9 Ocak 26 (TAK): Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirledi. Aylık asgari ücret brüt 60 bin 818 TL, net 52 bin 738 TL olarak açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından net 52 bin 738 TL olarak belirlenen asgari ücretle çalışanlara iki taksitte olmak üzere her seferinde 6 bin TL, toplamda 12 bin TL katkı verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu desteğiyle birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 18,39 oranındaki artış yüzde 22,90 seviyesine ulaşacak. 22,90 seviyesi ile 21,64 olan 6 aylık hayat pahalılığının 1,24 üzerine çıkılmış oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen görüşme sonrasında önce işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sonrasında ise Çalışma ve Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu açıklama yaptılar.

Bakan Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamaları sonrasında HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu yeniden açıklama yaparken, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası adına herhangi bir açıklama yapılmadı.

-Serdaroğlu: “İtirazlarımızın dikkat alınmaması durumunda, yargıya başvuracağız”

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrası ilk açıklamayı Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptı.

Serdaroğlu, Genel Sekreterlerini alnından öpmek istediğini, kendisine görüşmelerin en başından devlet ile işveren tarafının anlaştığını ve yüzde 18,41’i önereceklerini söylediğini ifade ederek, “Evet 18,41 olmadı, 18,39 oldu.” dedi ve söylediğini yaparak Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin'i alnından öptü.

Konuşmasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na da seslenen Serdaroğlu, alınan asgari ücret kararıyla eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını dolayısıyla Bakan Amcaoğlu’na istifa edip etmeyeceğini sordu.

Serdaroğlu, asgari ücret kararının hayat pahalılığı oranının altında kaldığını ileri sürerek, Bakan Amcaoğlu’na ‘Hayat pahalılığı eşitlik ilkesine aykırıdır, herkes alacak.’ sözünü hatırlattı.

Hükümet ve işveren tarafının her ikisinin de masaya yüzde 18, 39’u getirdiklerini ve bu oranın yüzde 21,66 olan hayat pahalılığının altında olduğu eleştirisinde bulunan Serdaroğlu, Bakan Olgun Amcaoğlu’na bu karar karşısında ne yapacağını da sordu.

Serdaroğlu, toplantıda konuşulanlar hakkında da bilgi vererek, asgari ücretin başlangıç ücreti olarak belirttildiğini ancak on yıllık çalışmışlığı olan birinin ya da bir profesörün nasıl yıllardır asgari ücret aldığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Öncelikle Bakanlar Kurulu’nda yer alan ve imzası olan Bakan Olgun Amcaoğlu’nun kararını görmek istediklerini söyleyen Serdaroğlu, kararın bozulmaması durumunda Hür-İş’in kararı bozmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

“Ölmek var, dönmek yoktur arkadaşlar. Bizi korkutamazlar.” diyen Serdaroğlu, tüm özel sektör çalışanlara da seslenerek, “Biz dilenci değiliz. Sadaka da istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, itirazları dikkat alınmaması durumunda yargıya başvuracaklarını da aktardı.

Görüşmede, devlet ve işveren tarafının hiçbir kriteri göz önünde bulundurmadığını savunan Serdaroğlu, İstatistik Kurumu’nun ülkede 8,5 büyüme olduğunu söylediğini, ancak bu büyüme oranına rağmen işveren tarafının batmaktan bahsettiğini ve bunu toplantıda gerekçe olarak sunup, hayat pahalılığı oranının bile altında asgari ücreti belirlediklerini kaydetti.

Serdaroğlu, maaşları artırmanın bir başarı olmadığını da belirterek, önemli olanın piyasadaki zamları durdurmak olduğunu, çünkü devletin vatandaşın alım gücünü korumakla yükümlü olduğunu anlattı.

-Hasipoğlu: “Şubat ve mart aylarında iki taksit olmak üzere her seferinde 6 bin TL, toplamda 12 bin TL katkı koyacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da açıklamasında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret kararını brüt olarak saatlik 349,71, günlük 2 bin 797,75, haftalık 13 bin 988.76 ve aylık 60 bin 618 TL olacak şekilde oy çokluğuyla aldıklarını kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun verilerini dikkate aldıklarını da dile getiren Hasipoğlu, kararı alırken hem işverenleri hem de çalışanları korumaya çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Hasipoğlu, asgari ücret alan vatandaşları yüksek enflasyon altında ezdirmemek adına net olarak verilecek olan 52 bin 738 TL’ye ek olarak şubat ve mart aylarında iki taksit olmak üzere her seferinde 6 bin TL, toplamda 12 bin TL katkı koyacaklarını açıkladı.

Söz konusu katkı ile mevcut yüzde 18,39’luk artış oranının yüzde 22,90’a çıkacağını kaydeden Hasipoğlu, işçi tarafının bu oranı izah etmelerine fırsat vermediği eleştirisinde de bulundu.

Hasipoğlu, hem işvereni hem de işçiyi korumak adına destek verdiklerini vurguladı. Hasipoğlu, söz konusu katkının ilk üç ayını peşin vereceklerini ve ikinci taksitin de mart ayında ödeneceğini dile getiren Hasipoğlu, “Hükümetimiz, Bakanlığımız her zaman işçimizin, emekçimizin yanındadır. Yanında olmaya da devam edecektir.” ifadesini kullandı.

Hasipoğlu, katkı payı eklenmesiyle oluşacak asgari ücrette hayat pahalılığının yüzde 1,24 üzerinde bir artış sağlanmış olacağını da vurguladı.

-Serdaroğlu: “Sendika dinlemekten kaçmadı”

Bakan Hasipoğlu'nun açıklamasını ardından tekrar açıklamalarda bulunan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Bakan Hasipoğlu’nun Hür-İş’e yönelik eleştirilerini cevapladı; Sendikanın dinlemeden kaçmadığını, böyle bir şey olamayacağını söyledi.

Rakamın belirlendiğini ve bir karar alındığını işaret eden Serdaroğlu, yüzde 18,39 oranına yönelik Bakan’ın imza koyduğunu, 12 bin TL'lik artış konusunun kendilerinin yer aldığı toplantıda görüşülmediğini, sonradan karar alındığını kaydetti.

Serdaroğlu, söz konusu miktarın üzerine ek olarak verilecek katkının gelire tabi olduğunu da savunarak, eleştiride bulundu.

Basına, oylanan ve devlet ile işveren tarafından imzalanan evrakı da gösteren Serdaroğlu, karara itiraz edecekleri için imza koymadıklarını da söyledi. Serdaroğlu, katkı olarak verilecek paranın nereden sağlanacağını da sordu.