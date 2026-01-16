(Kamalı Haber) - Girne'de, "katle teşebbüs, yaralama, meskûn mahalde ateş açma, elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket, ağır yaralama ve patlayıcı madde tasarrufu" suçlarından tutuklanan Umut Arık tutuklanmasının ardından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis çavuşu Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, zanlının 2025 yılı içerisinde tehditle para istenen birçok işletmeye giderek fotoğraf ve videolarını çektiği ve bu görüntüleri WhatsApp üzerinden Türkiye’de bulunan bir şahsa gönderdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının, yürütülen teknik ve fiziki takibi sonucunda kimlerle görüştüğü hangi iş yerlerine gittiği, nerede durduğu, kimlerden talimat aldığı, konum gönderilerek görevlendirildiği, verilen her konum sonrası belirli bir noktaya giderek fotoğraf ve video çektiği, ardından bu görüntüleri Türkiye'ye gönderdiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Ömer Yavuz, zanlının yine WhatsApp üzerinden, emir ve görevleri aldığının uzun süredir yürütülen teknik takip neticesinde tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yürütmüş olduğu bu faaliyetler karşılığında 200 Amerikan Doları para aldığının tespit edildiğini ayrıca aracında yapılan aramada 3 adet telefon ve 200 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını, sorgusunda bulunan telefonların şifresini polise verdiğini ve telefonların şifresinin incelemesinin devam ettiğini belirtti. Polis ilk etapta incelene telefonlarda tehdit mesajları, kurşunlanan iş yerlerine ait görüntüler ve Türkiye bağlantılı yazışmalar olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Ömer Yavuz, soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğin ve Türkiye Adli mercileri ile de yazışmalar yapıldığı, zanlının bazı noktalardan 200’den fazla geçiş yaptığının kent güvenlik kameralarından tespit edildiğini ve bunların incelemesinin sürdüğünü belirterek bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 7 günde daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.