Girne’de dün iki farklı restoranda baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının alev alması sonucu yangın meydana geldi.

Her iki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangınlar sonucu maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Cengizhanlı Sokak’ta bulunan Kebapçı Bilal Usta’da çıkan yangında, restoran içerisindeki muhtelif mutfak eşyaları ile elektrik kabloları yanarken, çıkan ısı ve dumandan dolayı mutfağın tavan sıvaları döküldü ve duvarları islendi.

Kervansaray’da faaliyet gösteren Peri’s Fish restoranda ise dün saat 18.30 sıralarında çıkan yangında, mutfak içerisindeki asma tavan parçaları, muhtelif kablolar ve havalandırma motoru yandı, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise mutfak duvarları ile malzemeleri islendi.

- Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda seyir halindeki araçta yangın...

Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde ise bugün 00.05 sıralarında seyir halinde olan araçta yangın meydana geldi.

Polis’ten yapılan açıklamada, Gökdeniz Öztürk kullanımındaki JG 761 plakalı salon araçta, muhtemelen motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, aracın motor bölümü, ön kaputu ve tekerlekleri yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise aracın ön göğsünün eridiği ve ön camının çatladığı kaydedildi.