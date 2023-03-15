Girne’de polis tarafından düzenlenen “Bodrum Operasyonu”nda 1 kilodan fazla uyuşturucu ve satışından elde edildiğine inanılan 32 bin 400 TL para bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Bodrum Operasyonu” kapsamında, S.A.’nın (E-40) tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 32 bin 400 TL nakit para bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da ise, H.K.’nin (E-20) kalmakta olduğu evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.