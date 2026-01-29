Girne’de 1 İskele’de 2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 08.00’de Girne’de H.A’nın (E-34) evinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir hap ve tefecilik yapmak maksadıyla farklı şahıs ve şirketlere ait imzalı boş çek yaprakları ile boş borç senetleri bulunarak emare olarak alındı. H.A tutuklandı.

Öte yandan, İskele’de 23.30’da B.S.K.(E-39) ile D.A’nın (K-38) evinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarruflarında satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.