(Kamalı Haber)- Girne ve Esentepe’de meydana gelen kanunsuz silah, patlayıcı madde tasarrufu, uyuşturucu tasarrufu suçlarından tutuklanan Fuat Uğraşlı, Saadet Ateş yeniden mahkemeye çıkarılırken, suçla bağlantısı olmadığı tespit edilen Orhan Korkmaz serbest bırakıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemede olguları aktardı. Polis, 4 Haziran 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Girne ve Esentepe’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Uzun Yol Operasyonu düzenlendiğini söyledi. Polis, Fuat Uğraşlı’nın içerisinde bulunduğunu aracın ve kaldığı ikametgahın arandığını açıkladı.

Polis, yapılan, bir adet 7,62 mm çapında kalaşnikof marka tüfek ,tüfeğe ait toplam 16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında eroin türü ve 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro, bin 15 ABD doları, 950 Stg ve 10 bin 420 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, zanlıların cep telefonunda yazışmalar tespit edildiğini ‘Boss’ isimli bir kişiye sürekli bilgi içerikli mesajlar tespit edildiğini söyledi. Polis, Uğraşlı’nın avukatının bir önceki duruşmada silahın müvekkilinin babasına ait ve TMT döneminden kaldığını, EOKA’nın kullandığı silahlardan olduğunu iddia ettiğini, bu iddianın araştırıldığını söyledi. Polis, TMT’den yapılan soruşturmada envanterde böyle silahların kaydının olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlı Uğraşlı ile Ateş’ten alınan kan örneklerinin analiz sonuçlarının çıktığını, her ikisinin kanında kokain ve hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 3 gün ek süre istedi.

ilk olarak zanlı konumunda bulunan Orhan Korkmaz'ın avukatı Hüseyin Koralp'tan aldığımız bilgide müvekkilinin suçla bağlantısı olmadığında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.