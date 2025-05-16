(Kamalı Haber) - Girne Turizm Limanı’ndan Mithat Anar’ın kullanımındaki TIR’ın dorsesinin yemek saklama bölmesi olarak kullanılan alan içerisine saklanarak yasa dışı yollardan çıkış yapmaya çalışan Kayhan Oral ve TIR şoförü Mithat Anar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Oral ‘KKTC’den kanunsuz çıkış yapmak’, zanlı Anar ise ‘KKTC’den kanunsuz çıkışa yardımcı’ olmakla suçundan cezaevine gönderildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru, Kayhan Oral’ın 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Ümit Sokak üzerinde kendisiyle barışmadığı için kız arkadaşına doğru sağ elini aşağı yukarı sallayarak "Ne işin var burada" deyip uygunsuz ta harekette bulunduktan sonra hakaret ettiğini, 3 kere yüzüne tükürerek darp ettikten sonra "Ya benimsin ya toprağın seni ötüreceğim, bu gece senin evini, arabanı yakmasam adam değilim” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, şikayet üzerine aranan şahıs ilan edildiğini, 12.05.2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde 15.06.2023 tarihinde telefonda tacizlik, kadına şiddet suçlarından dolayı teminata bağlandığını, verilen teminat emri gereği KKTC'den çıkış yasağı olduğu halde Girne'de sakin Mithat Anar'ın kullanımında bulunan TRZ 622 plakalı tırın 2474-R numaralı dorsesi içerisinde yemek saklama bölmesi olarak kullanılan alan içerisine saklanıp muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak KKTC'den çıkış yaptığını açıkladı. Polis, zanlı Kayhan Oral’ın önceki akşam saat 21.00 raddelerinde mesele ile ilgili tutuklanan zanlı Mithat Anar’ın kullanımındaki TIR dorsesinin yemek saklama alanı içinde Gümrük personeli tarafından yapılan kontrollerde tutuklandığını kaydeden polis, zanlı Oral’ın gönüllü ifade vererek işlediği suçu itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının verdiği beyanda adadan çıkış yapmak için maddi gücü olmadığı için böyle bir yolu tercih ettiği yönünde ifade verdiğini söyledi. Zanlı Kayhan Oral’ı yasa dışı yollardan ülkeden kaçak çıkarmaya çalışan zanlı Mithat Anar’ın da bir gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, Oral’a yardımcı olmak için bu suçu işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, her iki zanlının da davalarını kabul ettiklerini açıkladı. Polis, Oral’ın TC vatandaşı olup, KKTC'de herhangi bir statü ile bulunmadığını, 15.06.2023 tarihinde Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket suçundan teminata bağlandığını söyledi. Polis, zanlı Anar’ın da TC vatandaşı olup, KKTC'de Turist statüsü ile bulunduğunu ve askıda herhangi bir meselesinin olmadığını belirtti. Polis, zanlı Oral’ın KKTC'den çıkış yasağı olmasına rağmen adadan kaçmaya teşebbüs ettiği yine Anar’ın KKTC'de herhangi yasal statüsünün ve adada bağlayıcı bir nedenin olmadığı dikkate alındığında bu bağlamda zanlıların 45 gün süre ile Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 45 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.