Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza 16.30’da Lefkoşa istikametine seyreden ZYL 659 plakalı salon araç sürücüsü Bora Keklik’in (E-23) aynı yönde sol şeritte seyreden Mehmet Sertel (E-50) yönetimindeki FP 754 plakalı çift kabin araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle FP 754 plakalı araç savrularak aracının yan kısmı ile yine kendisi ile aynı istikamete sol şeritte seyreden Ercan Özdemir (E-29) yönetimindeki ZYU 883 plakalı aracın sol arka kısmına çarparak takla atıp sağ yan kısmı üzerinde durdu. ZVU 833 plakalı araç ise yolun dışına çıkarak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan ZYL 659 plakalı araç sürücüsü Bora Keklik , FP 754 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cuma Toplar ve Arafir santa Rahman, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavileri ardından taburcu oldu. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.