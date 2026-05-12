Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası hemşirelerin "artan iş yüküne, personel eksikliğine, artan baskılara ve ağır çalışma koşullarına rağmen" sağlık hizmetini sürdürdüğünü kaydetti.

Sendika 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm hemşirelerin gününü kutladı ve hemşirelere daha güvenli, daha insancıl ve emeğin karşılığını bulduğu çalışma koşulları sağlanmasını diledi.

Sağlık hizmetlerinin hekiminden hemşiresine, teknisyeninden destek personeline bir ekip işi olduğu vurgulanan mesajda, "Bu ekibin en güçlü parçalarından biri olan hemşirelerin emeği yalnızca bir meslek icrası değil, aynı zamanda büyük bir özveri ve insanlık sorumluluğudur." denildi.