Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin ancak güçlendirilmiş, desteklenen ve hakları korunan hemşirelerle mümkün olduğunu vurguladı.

KTTB, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, "Daha iyi, daha saygın çalışma koşulları, güvenli çalışma ortamları ve nitelikli sağlık hizmeti için hemşirelerimizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

Hemşireliğin bilgi, özveri, dayanışma ve insan yaşamına adanmış büyük bir sorumluluk gerektiren bir meslek olduğu kaydedilen mesajda, "Sağlık sistemini hekimlerle birlikte özveriyle çalışıp ayakta tutan tüm hemşirelerimize teşekkür eder, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlarız" ifadeleri yer aldı.