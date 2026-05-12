Kıbrıslı Türk hekimler, Polonya’nın Wrocław kentinde düzenlenen Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu’na katıldı.

FEMS ile AEMH (Avrupa Klinik Liderlik Akademisi) ortak organizasyonunda 9-10 Mayıs tarihleri arasında Avrupa’nın 19 farklı ülkesinden hekim sendikaları, meslek örgütleri temsilcilerinin bir araya geldiği Genel Kurul’a Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) üyesi hekimler de katıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden verilen bilgiye göre, FEMS Başkanı Alessandra Spedicato hekimlik mesleğinin “yıpratıcı meslek” olarak tanınmasına yönelik Avrupa düzeyinde sürdürülen çalışmalar hakkında güncel bilgi paylaştı.

Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen hekim örgütleriyle görüşme yapılırken sağlık alanında iş birliği, ortak mücadele ve mesleki dayanışmayı geliştirmeye yönelik temaslarda bulunuldu. Ayrıca Bosna Hersek Federasyonu’nun FEMS’e gözlemci üyeliği genel kurulda kabul edildi.

Toplantılarda Avrupa genelinde hekimlerin ortak sorunları gündeme geldi. Özellikle düşük maaşlar, ağır çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri, yetersiz dinlenme süreleri, hekimlerin hastanelerde yaşamak zorunda kalacak düzeye gelen iş yükü, sağlıkta artan tükenmişlik, bilgi işlem sistemlerindeki aksaklıklar ve tıpta uzmanlık eğitimindeki kalite sorunları değerlendirildi.

Avrupa genelinde uzmanlık eğitiminin etkinliği, niteliği ve kalitesi konusunda ciddi problemler bulunduğu, hükümetlerin bu alanlara yeterli ilgiyi göstermediği ifade edildi.

FEMS’ in yürüttüğü ve Kıbrıslı Türk hekimlerin de aktif görev aldığı “ Hastane Hekimlerinin Yaşam Kalitesi” ve “Tıp Mesleği için Temel Haklar Deklarasyonu” çalışmasına son şekli verilerek , “Tıp Mesleği İçin Temel Haklar Deklarasyonu” oy birliğiyle onaylandı.

Deklarasyonda; hekimlerin mesleki özerkliği, güvenli çalışma ortamı, adil ücret, makul çalışma saatleri, sürekli tıp eğitimi hakkı, şiddet ve mobbinge karşı korunması, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunmasıyla örgütlenme ve temsil hakları temel insan hakkı olarak tanımlandı.

Toplantıda konuşan delegeler, deklarasyonun yalnızca kabul edilmesinin yeterli olmadığını, bundan sonraki süreçte her ülkenin kendi sağlık sisteminde bu hakların savunuculuğunu aktif biçimde yürütmesi gerektiğini ifade edildi.

Deklarasyonda iyi yaşam koşulları, insanca çalışma ortamları ve daha nitelikli sağlık sistemi için ortak mücadeleyi sürdürme kararlılığı vurgulandı.