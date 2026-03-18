Girne-Lefkoşa ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Musa Mavideniz hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza; saat 23.15’te Girne-Lefkoşa ana yolunun üçüncü şeridinde yönetimindeki UJ 208 plakalı salon araçla seyreden Yiğit Kaya’nın (E-22), Kuzey Çevre yolu bağlantısından çevre yoluna çıkmak için sol şeridi aldığı sırada yolda yürüyen Musa Mavideniz’e (E-51) çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada ağır yaralanan Mavideniz olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, UJ 208 plakalı araç sürücüsü Yiğit Kaya tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.