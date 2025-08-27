Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Merkezi’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve yerel hizmetlerin sosyal hizmet odaklı dönüşümünü desteklemek amacıyla yapılan ziyarete, CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman ve kadın örgütü temsilcileri katıldı.

Açıklamada, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürüvet Karavezirler'in ev sahipliğinde yapılan ziyarette, merkezde yürütülen sosyal hizmetler, 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik verilen sağlık ve sosyal destek programlarının incelendiği de belirtildi.

Ziyarette ayrıca Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin toplumsal eşitlik ve kapsayıcı hizmet anlayışı doğrultusunda kadın, çocuk ve yaşlı bireylere yönelik yürüttüğü bakım ve destek hizmetleri ile sosyal belediyecilik perspektifiyle geliştirilen projeler hakkında da bilgi alındı.