30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak resmi geçit töreni nedeniyle, 30 Ağustos Cumartesi günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Bültenine göre, saat 07.00’den itibaren, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol güzergahı, törenin biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı şu şekilde olacak:

“Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacaktır.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) üzerinden sağlanacaktır.”

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca, tören süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.