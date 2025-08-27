Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük zaferi, Türk ulusunun kopmaz parçası, yavru vatan Kıbrıs olarak sevinç, gurur ve güvenle kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bayar mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı, şehitleri rahmet, gazileri saygı ve şükranla andı.

“Büyük Zaferin 103’üncü yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler gününü Türk Ulusunun kopmaz parçası, Yavru Vatan Kıbrıs olarak sevinç, gurur ve güvenle kutluyoruz.” ifadelerinin yer aldığı mesajda, Büyük Zafer’in tarihsel süreci anlatıldı.

Bayar, 30 Ağustos zaferinin dünya savaş tarihinin önemli olayı olduğunu kaydettiği mesajda, “En zor şartlarda, yokluklar içinde nice kahramanlıklarla kazanılmış büyük bir zaferdir. Türk Ulusunun direnişi ve kurtuluşudur.” dedi.

Güçlü ve çağdaş imkanlara sahip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç ve dış kaynaklı her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güç, yetenek ve kararlılığa sahip olduğunu belirten Bayar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yavru vatan Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gölgesi ve koruması altında egemen devletimize sahip özgürlük ve barış içinde yaşayabiliyoruz. KKTC vardır ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Kopmaz bir parçası olarak onur duyduğumuz Yüce Türk Ulusunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve TSK gününü gönülden kutlar, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve şükranla anarız. Ulu Tanrı, Yüce Türk ulusunun gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini her daim, her yerde muzaffer eylesin.”