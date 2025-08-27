(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu" suçundan tutuklanan Cihan Doğan mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Doğucan Akdeniz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 19.08.2025 tarihinde saat 15:30 raddelerinde Ercan Havalimanı yolcu gidiş bölümünde Kale 8 diye bilinen x-ray cihazında geçerken tespit edilen zanlının çantasında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü, cüzdanı içerisinde ise jelatine sarılı vaziyette yaklaşık bir gram uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını açıkladı.

Polis, 26 Ağustos’ta Devlet Kimya Laboratuvarından temin edilen raporda cüzdanda bulunan emarenin uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini, ayrıca öğütücü içerisinde de kalıntı olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, ifadesinde suçunu kabul eden zanlının turist vizesi ile KKTC’de bulunduğunu, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.