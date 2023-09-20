Girne-Çatalköy Anayolunda bugün bir kamyon ile salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Acapulco kavşağında saat 18.30 sıralarında bir kamyon (beton mikseri) ile salon aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

İki kişinin yaralandığı kazada, yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

-Seyir halindeki araçta yangın

Ortaköy’de Bayram Gümüş Sokak üzerinde bugün saat 17.30 sıralarında, seyir halinde bulunan EV 522 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümü ve kaput tamamen, ön sağ ve sol çamurluklar, iç tavan ve ön göğüs kısmen yanarak, zarar meydana geldi.