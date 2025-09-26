dıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği iş birliğiyle 12 Ekim Pazar günü “Çiğköfte Festivali” düzenlenecek.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, Festival’in saat 11.00’de Girne Boğaz Piknik Alanı’nda yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, festivalin Türkiye’de ve KKTC’de yaşayan Adıyamanlılar ile Kıbrıs halkını, Adıyamanlıların kültürünün simgesi olan “çiğköfte etrafında buluşturmak” amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Festivalde, geleneksel çiğköfte, nar ve badem ikramları, Adıyamanlı sanatçılar ve Harfane ekibinin sahne performansları ve kültürel etkinliklerin yer alacağı ifade edilen açıklamada, tüm halk etkinliğe davet edildi.

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, açıklamasında, iki halk arasındaki sosyal-kültürel birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve gönül köprüsü oluşturulması adına bu tarz etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.

KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk ise “Çiğköfte bizim için sadece bir lezzet değil, birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Amacımız kültürümüzü yaşatmak, Kıbrıs halkıyla kaynaşarak kardeşlik bağlarımızı güçlendirmektir.” ifadelerini kullandı.