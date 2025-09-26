Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, New York Temasları kapsamında Pakistan’ın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Asım Ahmet ve ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Müsteşarı John Kelley ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özel Temsilci Güneş Onar’a New York temaslarında Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve KKTC New York Temsilciliği’nde görevli diplomat Mustafa Erçakıca eşlik ediyor.