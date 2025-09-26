Aslanköy ve Lefkoşa’da iki ayrı yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 01.00 sıralarında Aslanköy’de bir şahsa ait arazi içerisinde, henüz nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, iki ayrı kişiye ait toplam 261 adet rulo balya ile 300 adet kare balya yanarak zarar gördü.

Öte yandan, bugün saat 08.00 sıralarında Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Münevver Gürler’in kullanımındaki ER 297 plakalı araçta, muhtemelen şarj dinamosunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları, şarj dinamosu ve sağ ön farı yanarak zarar gördü.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.