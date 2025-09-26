Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda kaza yapan alkollü sürücü Emir Sönmez (E-21) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 147 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan Sönmez, VM 999 plakalı salon araç ile bugün saat 00.30 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında Alsancak istikametine doğru sağ şeritten seyrederken, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun soluna geçti.

Sönmez'in aracı bu sırada, sol şerit içerisinde aynı istikamete seyreden Kiarash Solouki (E-25) yönetimindeki GE 730 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan VM 999 plakalı araç, yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere ve orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.