Lapta’da sakin Azmi Yakudoğlu (E-21) ikametgahının bahçesinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Polis Basın Bülteni'ne göre, yapılan ileri soruşturmada, adı edilenin intihar ederek, yaşamını sonlandırdığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da sakin Ayten Gürkaynak (K-84) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün sabah meydana gelen olay sonrası adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de vahim zarar, darp

Girne’de, ikametgahları içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, S.A. (E-36) 175 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, eşi İ.A.’nın (K-29) boğazını sıkıp yüzüne tokat attı ve başına yumruk vurarak, ciddi şekilde darp etti, ayrıca kafatasının kırılmasına sebep oldu.

İ.A. kaldırıldığı Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım müdahalesinin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, S.A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Hamitköy’de hırsızlık

Hamitköy’de faaliyet gösteren bir dönerci dükkanın dış kısmında yerde bulunan 12’lik klima dış ünitesi, kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-26) ve S.U.(K-20) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Küçük çocuklara sigara satana yasal işlem

Girne’de, “Güvenli Okul Projesi” kapsamında, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucu, bir market işletmecisinin 18 yaşından küçük iki şahsa sigara sattığı tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da sarhoşluk

Gazimağusa’da kamuya açık İsmet İnönü Bulvarı'nda, M.T.(E-31) 261 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Alagadi’de düşen şahıs yaralandı

Alagadi Plajı’nda, Sergueı Stepanov (E-75) deniz içerisinde bulunan yosunlu kayalar üzerinde yürüdüğü sırada, ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.

Adı edilen düştüğü yerden İtfaiye ile polis ekipleri tarafından çıkarılırken, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde, sol kalça kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Denizde rahatsızlanan şahıs

Girne’de bir plajda, Olaug Modalsli Hinna (K-77) deniz içerisinde ayakta durduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, plajda bulunan şahıslar tarafından sahile çıkarıldı.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.