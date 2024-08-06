Girne Arkın Group Fest24, 30 Ağustos-11 Ekim tarihleri arasında yapılıyor

Kültür ve sanat etkinlikleri 40 gün boyunca halkla buluşacak

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Colony Hotel’de düzenlenen basın toplantısında festival hakkında bilgi verildi. Toplantıya Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, isim sponsoru Arkın Group adına Colony Otel Yöneticisi Barış Aslantaş, ana sponsor Merit International ve konaklama sponsoru Merit Park adına Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar, ulaşım sponsoru Cypro Bus adına Operasyon Müdürü Kerem Öz, medya sponsoru Kanal Sim adına Genel Yayın Müdürü İpek Akın, iletişim sponsoru adına Vodafone İş Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı ile Girne Belediye Meclis Üyeleri ve belediye yöneticileri katıldı.

- Etkinlikler

Açıklamaya göre festival programı şöyle:

"3 Eylül’de ‘Cotton Club Dance Show’; 4 Eylül’de İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Hırçın Kız’; 6 Eylül’de ‘Melek Mosso’: 11 Eylül’de LTB Tiyatrosu ‘Tartüf 24’; 13 Eylül’de ‘Volkan Konak’; 14 Eylül’de ‘3. Cimnastik Şöleni’; 18 Eylül’de KKTC Devlet Tiyatroları ‘Grönholm Metodu’; 20 Eylül’de ‘Mor ve Ötesi’; 25 Eylül’de Ankara Devlet Tiyatrosu ‘100 Yıllık Destan-Ateş’; 26 Eylül’de ‘Gipsy Kings’ Featuring Andre Reyes; 27 Eylül’de ‘Zeynep Bastık’; 28 Eylül’de ‘Sıla 4 ve dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkılar Konseri’; 30 Eylül’de ‘Ali’m Folklorik Müzikal Tiyatro Oyunu’ ve 11 Ekim’de ‘Duman’"

Festivalde ayrıca Kıbrıslı sanatçılar da sahne alacak. ‘2. MÜZler Sanat Sempozyumu’, ‘3. Gastro Show’, ‘Vintage Bazaar’, ‘2. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’ etkinlikleri de düzenlenecek.

40 gün boyunca devam edecek Girne Arkın Group Fest24 kapsamında gelenekselleşmiş ‘16. Ozanköy Pekmez Festivali’, ‘23. Zeytin Festivali’ ile ‘2. Antis Deniz Festivali’ de yapılacak.

- Şenkul: "Girne adına mutluluk verici"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, spor kültür ve sanatın birlikte hayat bulacağı Girne Arkın Group Fest24’ün, herkesin mutlu anılar kazanacağı bir festival olması temennilerini dile getirdi.

Ne zaman şehrin bir ihtiyacı doğrultusunda sponsor kurumlardan bir talepte bulunsalar, düşünmeden olumlu cevap aldıklarını hatırlatan Şenkul, bunun Girne adına mutluluk verici bir durum olduğuna dikkat çekti.

Festival kapsamında yer alan sanatçılar ve organizasyonlar hakkında kısa bilgi veren Şenkul, özellikle ülke sanatçılarının yer aldığı organizasyonların önemine işaret ederek bu anlamda çok özenli çalışıldığının altını çizdi.

Merkezi hükümetlerin kültür sanat etkinliklerine yeterli destek sağlamadığını belirten Şenkul, bu noktada oluşan açığı büyük anlamda belediyelerin üstlendiğine ve bunun da sponsorların varlığıyla gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Ortaya konan emeği küçümsemeye veya lekelemeye çalışan bazı bireylerin de var olduğunu savunan Şenkul, herkesin bu keyifli 40 günün tadını çıkarması temennisinde bulundu.

- Aslantaş: “Bu tür organizasyonlarda yer almaktan mutluyuz”

Arkın Group adına Otel Yöneticisi Barış Aslantaş da, örf, adet ve kültürün paylaşıldığı bu tür kapsamlı organizasyonlarda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aslantaş, sanata ve sanatçıya değer vererek festivale katkı koyan herkese teşekkür etti ve mutlu bir festival dönemi temennisinde bulundu.

-Pınar: “Başarılı bir festival geçirmek dileğiyle”

Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar, adanın gözdesi Girne’ye büyük katkı sağlayan bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Pınar, bu bağlamda katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Başarılı bir festival geçirmek dileğiyle” diye konuştu.

Lefkoşa, 6 Ağustos 24 (TAK): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümete sorular yönelterek, “Neden gerçek okul binaları yapmak yerine konteyner ihaleleri devam ediyor? Okulların tamiratı için ayrılan nakit para nereye kullanıldı? Öğrenciler ne zaman gerçek yeni okul binalarına kavuşacak?” ifadelerine yer verdi.

Maviş, güçlendirme ve yeni okul yapımı çalışmalarını kamuoyunun gündeminde tutmak, hızlandırmak amacıyla okulları ziyaret etmeye ve bilgi paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yazılı açıklamaya yapan Maviş, okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesinin, güvenli bir ortam yaratılmasının yaz aylarında da takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Şu ana kadar Komite’de 58 okul görüşülmüş, 25 okulun ihalesi sonuçlanmıştır. 22 okul ise ihale aşamasındadır. Bununla birlikte 5 okulda yapılan kontrollerden sonra bu okullarda güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadığı saptanmıştır.” diye konuşan Maviş, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 15 okulda kullanım dışı binaların mevcut olduğunu, ayrıca şu an kullanılmayan Canbulat İlkokulu ve Erdal Abit İlkokulu ile birlikte bu sayının 17 okula çıktığını belirtti.

- “Öğrenciler ne zaman gerçek yeni okul binalarına kavuşacak?”

Sendika olarak dikkat çekmek istedikleri noktalar olduğunu kaydeden Maviş, şöyle devam etti:

“Kullanım dışı olan okullar ve binalar için konteyner geçiş süresi dolmadı mı? Öğrenciler ne zaman gerçek yeni okul binalarına kavuşacak? Neden gerçek okul binaları yapmak yerine konteyner ihaleleri devam ediyor? Üç yıl önce Gönyeli-Yenikent’te yeni yapılmış bir okula 8 adet konteyner sınıf ve yine konteyner tuvaletler eklenerek ‘toplama kampı’ görünümlü okullar yaratmak, hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın yeni vizyonu mu? Okulların açılmasına bir ay kala, yapımına başlanmış olanların bile bitmesi zor görünüyorken, geriye kalan diğer 66 kamu okulunun onarım, tadilat ve güçlendirme projeleri hala vizelenmemiş, keşif bedelleri tamamlanmamış ve deprem komisyonun bilgisine getirilmemiştir.”

- “674 milyon TL nakit akışı ne durumda?”

“66 okulun raporu ne zaman tamamlanacak? Ne zaman güçlendirme çalışmaları başlayacak? Deprem fonunda şu ana kadar harcanması için blokesi yapılan miktar ‘315.329.390.18 + KDV’dir. Blokesi yapılmasına rağmen kontrolerler ve müteahitlerin tamamı neden ödenmedi?” ifadelerine yer veren Maviş, diğer okulların tamiratı için elde kalan toplam “674 milyon TL" nakit akışının ne durumda olduğuyla ilgili hükümete sorular yöneltti.

Maviş, ayrıca “Eğer deprem fonunda nakit akışı yoksa ve halktan toplanan vergiler kâğıt üstünde duruyorsa; okulların tamiratı için ayrılan nakit para nereye kullanıldı? Eğer okulların tamiratı için ayrılan nakit parayı kurultay istihdamına harcadıysanız, kamu maliyesine borçlandığınız, vergi ve kaçak affı yaptığınız bu süreçte okullar nasıl güçlendirilecek? Bu durum da rüşvet, sahtecilik, yolsuzluk gibi siyasi ahlaki çöküş değil mi?” diye sordu.

(MK/